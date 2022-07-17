Удар по предприятию в Днепре: один человек все еще считается пропавшим без вести — глава ОВА 17 июля, 14:33 После удара РФ на предприятии начался пожар (Фото:ГСЧС)

После ракетного удара РФ, нанесенного по одному из промышленных предприятий Днепра 16 июля, один человек все еще остается пропавшим без вести.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава местной ОВА Валентин Резниченко, добавив, что пожар, возникший на объекте в результате обстрела, ликвидирован спустя 38 часов.

Видео дня

На данное время известно о трех погибших.

Кроме того, еще 16 человек получили ранения разной степени тяжести, семь из них были госпитализированы.

Ранее Резниченко рассказал об обстреле оккупантами Апостоловской громады в Кировоградском районе.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.