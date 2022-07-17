Удар по предприятию в Днепре: один человек все еще считается пропавшим без вести — глава ОВА

17 июля, 14:33
После удара РФ на предприятии начался пожар (Фото:ГСЧС)

После удара РФ на предприятии начался пожар (Фото:ГСЧС)

После ракетного удара РФ, нанесенного по одному из промышленных предприятий Днепра 16 июля, один человек все еще остается пропавшим без вести.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава местной ОВА Валентин Резниченко, добавив, что пожар, возникший на объекте в результате обстрела, ликвидирован спустя 38 часов.

Видео дня
Читайте также:
Ракеты Х-101. Россияне потратили на удары по Днепру $78 млн

На данное время известно о трех погибших.

Кроме того, еще 16 человек получили ранения разной степени тяжести, семь из них были госпитализированы.

Ранее Резниченко рассказал об обстреле оккупантами Апостоловской громады в Кировоградском районе.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Днепропетровская область Ракетные удары Город Днепр Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Игаль Левин (Фото:Yasya Miha/Facebook/Игаль Левин)
«Путин оказался фриком» /
Военный аналитик Игаль Левин — об оккультности диктатора, теневой армии Кремля и помощи Украине от Израиля
17 июля, 10:41
События
Томас Фридман
Американский журналист
Война в Украине вступила в новую опасную фазу

Война в Украине вот-вот вступит в свою самую опасную фазу: зимняя стратегия Путина — против летней стратегии НАТО

17 июля, 10:10
Мнения
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Путин запустил «убийцу» экономики. На кого направлено главное оружие Кремля

Надвигается «великая российская рецессия»

17 июля, 10:06
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X