Войска РФ снова нанесли удар по центру Херсона: снаряды попали в пункт медпомощи, есть погибшие 15 декабря, 11:18 Снаряды российских оккупантов упали в 100 метрах от здания Херсонской ОВА, которая была атакована накануне (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Днем в четверг, 15 декабря, войска РФ нанесли удар по центру Херсона. Погибли два человека.

Обновлено в 23:26. Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что во время очередного обстрела Херсона в четверг российский снаряд попал в пункт помощи Красного Креста. В результате погибла волонтерка: «Только с начала этих суток Россия уже более 16 раз обстреляла Херсон. Только за один день. И так каждый день».

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Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По его словам, снаряды российских оккупантов упали в 100 метрах от здания Херсонской областной военной администрации, которая была атаковала накануне.

На данный момент есть информация о двух погибших.

На месте работают экстренные службы.

Сотрудница областного территориального центра экстренной медицины и медицины катастроф рассказала Суспільному, что один из снарядов попал в место, где расположен пункт медпомощи и выдачи гуманитарной помощи.

Погибла 32-летняя парамедик и 70-летний мужчина. Его личность пока не установлена.

Вероятно, он получал гуманитарную помощь.

Два человека также получили травмы в результате вражеского обстрела.

«Мужчина 38 лет получил минно-взрывную травму, черепно-мозговую и травму плеча — он проходил рядом, доставлен в больницу. Женщина 44 лет — также черепно-мозговая и минно-взрывная травмы, осколочное ранение лица, в больнице», — добавила сотрудница центра.

14 декабря войска РФ также обстреляли центр Херсона. Сильные повреждения получили первые два этажа здания Херсонской ОВА.

Всего в результате вражеских атак на областной центр в этот день были ранены шесть человек. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о смерти 8-летнего мальчика.

После бегства российских оккупантов из Херсона 11 ноября войска РФ начали практически ежедневно обстреливать деоккупированный город. 12 декабря был обстрелян микрорайон ХБК, два человека погибли, еще пять получили ранения.