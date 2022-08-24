Войска РФ нанесли ракетный удар по военному аэродрому в Миргороде 24 августа, 23:05 Оккупанты атаковали аэродром приблизительно в 11:00 ракетами воздух-поверхность, вероятно, Х-22 (Фото:Воздушное командование ВСУ)

Российские оккупанты в среду, 24 августа, обстреляли военный аэродром в Миргороде Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба 831 бригады тактической авиации в Facebook.

«Несмотря на мощные обстрелы российскими оккупантами военной инфраструктуры Миргородщины, мы отстроим свой аэродром и восстановим всю технику, как и отстроится каждый уголок нашей несгибаемой и независимой Украины», — говорится в сообщении.

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Оккупанты атаковали аэродром приблизительно в 11:00 ракетами воздух-поверхность, вероятно, Х-22.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщал, что в результате четырех «прилетов» погибших и пострадавших в Миргороде нет.

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