Войска РФ нанесли ракетный удар по Хмельницкой области

5 июля, 20:28
Работа украинской ПВО (иллюстративное фото) (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

Работа украинской ПВО (иллюстративное фото) (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

Российские войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области, сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

«Будьте осторожны. Есть прилеты в Хмельницком районе. Детали впоследствии от областной военной администрации», — сообщил он в Telegram.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в области зафиксировано три прилета.

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«По состоянию на 20.30 имею информацию о 3 прилетах ракет в Хмельницком районе», — написал он в Telegram.

Ранее спикер Минобороны Александр Мотузянык заявлял, что страна-агрессор Россия проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины. По его словам, таким образом, РФ хочет сломать дух и разрушить единство украинцев.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Хмельницкий Российская агрессия Войска РФ Хмельницкая область

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