Войска РФ нанесли ракетные удары по Краматорску

22 декабря, 14:49
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Российские оккупанты систематически обстреливают Краматорск (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

Российские оккупанты систематически обстреливают Краматорск (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

Днем в четверг, 22 декабря, войска РФ нанесли ракетные удары по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

«Оккупанты нанесли два ракетных удара по городу. Последствия выясняем», — написал он, не сообщив других подробностей.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=kf02tuFgohM&t=850s

Перед этим мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил в своем Facebook, что российские оккупанты атакую город. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid02hFSDTKqeKrof8z5QcLJzAN2emRU3DRpb8od8hJh75LYaJHP6BmHrSUvTdsXkqCV5l

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Ситуация на фронте в Донецкой области остается наиболее сложной. Ожесточенные бои идут в районе Бахмута, армия РФ пытается пробить оборону ВСУ.

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Оккупанты также систематически обстреливают Краматорск. 3 декабря войска РФ выпустили четыре ракеты по промышленной зоне города.

6 декабря снаряды оккупантов повредили учебное заведение и частные дома в Краматорске.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Краматорск Донецкая область Ракетные удары Война России против Украины

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