Войска РФ нанесли ракетные удары по Краматорску 22 декабря, 14:49 Российские оккупанты систематически обстреливают Краматорск (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

Днем в четверг, 22 декабря, войска РФ нанесли ракетные удары по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

«Оккупанты нанесли два ракетных удара по городу. Последствия выясняем», — написал он, не сообщив других подробностей.

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Перед этим мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил в своем Facebook, что российские оккупанты атакую город. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Ситуация на фронте в Донецкой области остается наиболее сложной. Ожесточенные бои идут в районе Бахмута, армия РФ пытается пробить оборону ВСУ.

Оккупанты также систематически обстреливают Краматорск. 3 декабря войска РФ выпустили четыре ракеты по промышленной зоне города.

6 декабря снаряды оккупантов повредили учебное заведение и частные дома в Краматорске.