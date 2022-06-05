Оккупанты нанесли по Лисичанску ракетный удар Точкой-У — глава ОВА 5 июня, 08:34 Цей матеріал також доступний українською В результате обстрелов РФ в Лисичанске погибла мирная жительница (Фото:Сергей Гайдай/t.me)

В минувшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы Луганской области, в том числе с применением ракетных комплексов.

Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

«Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне 4 июня обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Устиновку, Врубовку и Тошковку… Авиационные удары вертолетами Ка-52 нанесены в районах Горского и Мирной Долины, самолетами Су-25 — по Устиновке. Ракетный удар из комплекса Точка-У нанесен по Лисичанску», — рассказал он.

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По словам Гайдая, в результате обстрелов есть погибшие и раненные среди мирных жителей.

«В результате обстрелов армией РФ в своем доме в Лисичанске погибла женщина. Днем в этом же городе получили ранения двое мужчин. Им оказали первую помощь и отвезли в больницу», — добавил он.

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