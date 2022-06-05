Оккупанты нанесли по Лисичанску ракетный удар Точкой-У — глава ОВА

5 июня, 08:34
Цей матеріал також доступний українською
В результате обстрелов РФ в Лисичанске погибла мирная жительница (Фото:Сергей Гайдай/t.me)

В результате обстрелов РФ в Лисичанске погибла мирная жительница (Фото:Сергей Гайдай/t.me)

В минувшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы Луганской области, в том числе с применением ракетных комплексов.

Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

«Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне 4 июня обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Устиновку, Врубовку и Тошковку… Авиационные удары вертолетами Ка-52 нанесены в районах Горского и Мирной Долины, самолетами Су-25 — по Устиновке. Ракетный удар из комплекса Точка-У нанесен по Лисичанску», — рассказал он.

Видео дня
Читайте также:
В городе остаются 20 тысяч жителей. Лисичанск разрушен на 60%, коммуникации и связь отсутствуют

По словам Гайдая, в результате обстрелов есть погибшие и раненные среди мирных жителей.

«В результате обстрелов армией РФ в своем доме в Лисичанске погибла женщина. Днем в этом же городе получили ранения двое мужчин. Им оказали первую помощь и отвезли в больницу», — добавил он.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Луганская область Лисичанск Ракетные удары Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X