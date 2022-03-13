Авиаудар по школе в Николаевской области. В результате действий оккупантов погибли два человека — ГСЧС

13 марта, 19:14
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты совершили авианалет на школу в Николаевской области (Фото:Виталий Ким / Николаевская ОГА via Telegram)

Российские оккупанты совершили авианалет на школу в Николаевской области (Фото:Виталий Ким / Николаевская ОГА via Telegram)

В результате авиаудара по школе в селе Зеленый Гай Николаевского района погибли два человека и еще два получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.

«13 марта в селе Зеленый Гай Николаевского района в результате авиационного удара произошло разрушение здания школы с последующим горением, предварительно два человека погибли и два человека пострадали», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты захватили школу в Баштанке и расстреляли ее директора.

Читайте также:
Оккупанты нанесли авиаудар по Харьковскому физико-техническому институту
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Николаевская область Авиаудары Российский авиаудар

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ