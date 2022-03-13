Авиаудар по школе в Николаевской области. В результате действий оккупантов погибли два человека — ГСЧС 13 марта, 19:14 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты совершили авианалет на школу в Николаевской области (Фото:Виталий Ким / Николаевская ОГА via Telegram)

В результате авиаудара по школе в селе Зеленый Гай Николаевского района погибли два человека и еще два получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.

«13 марта в селе Зеленый Гай Николаевского района в результате авиационного удара произошло разрушение здания школы с последующим горением, предварительно два человека погибли и два человека пострадали», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты захватили школу в Баштанке и расстреляли ее директора.

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