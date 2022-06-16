Минимум трое погибших. Войска РФ нанесли авиаудар по Лисичанску — глава Луганской ОВА 16 июня, 15:29 Цей матеріал також доступний українською Гайдай уточнил, что по меньшей мере три человека погибли и семеро получили ранения (иллюстративное фото) (Фото:Сергій Гайдай/Telegram)

Россияне нанесли авиаудар по зданию в Лисичанске, где укрывались люди. В результате погибли минимум три человека. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Авиаудар по Лисичанску. Попали в одно из зданий, где скрывались люди», — написал он в Telegram.

Гайдай уточнил, что по меньшей мере три человека погибли и семеро получили ранения. Сейчас спасатели разбирают завалы, добавил он.

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Днем ранее, 15 июня, Гайдай говорил, что в Лисичанске за последние несколько дней шесть человек были ранены в результате вражеских обстрелов. В городе россияне обстреляли здание возле бывшего завода Донсода и несколько домов поблизости.

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