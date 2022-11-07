Войска РФ накапливают плавсредства около Херсона — спутниковые снимки 7 ноября, 18:53 Спутниковые снимки Херсона (Фото:via David Helms / Twitter)

Российские военные сосредотачивают большое количество плавающих средств вблизи временно оккупированного Херсона.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки.

Согласно изображениям, за последние две недели оккупанты скопили значительно большее количество плавсредств, которое они могут в дальнейшем использовать для переброски живой силы на правый берег Днепра.

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7 ноября руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что в Херсонской области российские оккупанты продолжают перемещать личный состав и укреплять левый берег Днепра.

На прошлой неделе министр обороны Алексей Резников заявлял, что потенциально российские оккупационные войска готовы к «очередному акту доброй воли» в районе Херсона.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее прогнозировал, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра.