Войска РФ минируют территорию вокруг Северодонецка — мэр
Коллаборанты в городе напряжены из-за успехов ВСУ (Фото:Генштаб)
Оккупанты заминировали территорию вокруг временно оккупированного Северодонецка Луганской области. В жилых кварталах города месяцами лежат неразорвавшиеся снаряды.
Об этом заявил глава Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк в Telegram.
«Территория вокруг города заминирована оккупантами. В жилых кварталах систематического разминирования не проводили — у домов месяцами лежат неразорванные снаряды», — пишет Стрюк.
Он добавил, что накануне зимы в Северодонецк нагнали рабочих, чтобы подключить отдельные дома к коммуникациям. Также, по его данным, коллаборанты в городе напряжены из-за успехов ВСУ.
«У коллаборантов в городе напряженное состояние из-за приближающейся линии фронта. Ждем хорошие новости от ВСУ», — сообщил он.
Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что в украинских военных есть успехи на Сватовском и Кременском направлениях.