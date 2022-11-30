Войска РФ минируют территорию вокруг Северодонецка — мэр 30 ноября, 19:21 Коллаборанты в городе напряжены из-за успехов ВСУ (Фото:Генштаб)

Оккупанты заминировали территорию вокруг временно оккупированного Северодонецка Луганской области. В жилых кварталах города месяцами лежат неразорвавшиеся снаряды.

Об этом заявил глава Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк в Telegram.

«Территория вокруг города заминирована оккупантами. В жилых кварталах систематического разминирования не проводили — у домов месяцами лежат неразорванные снаряды», — пишет Стрюк.

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Он добавил, что накануне зимы в Северодонецк нагнали рабочих, чтобы подключить отдельные дома к коммуникациям. Также, по его данным, коллаборанты в городе напряжены из-за успехов ВСУ.

«У коллаборантов в городе напряженное состояние из-за приближающейся линии фронта. Ждем хорошие новости от ВСУ», — сообщил он.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что в украинских военных есть успехи на Сватовском и Кременском направлениях.