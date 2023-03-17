Ноутбук со взрывчаткой. Российские оккупанты минируют гаджеты при побеге с позиций — Центр нацсопротивления 17 марта, 09:29 Украинские военные находят заминированные предметы на позициях российских оккупантов (Фото:Скриншот видео ЦНС)

При бегстве со своих позиций российские оккупанты минируют территорию и различные предметы, в частности, гаджеты и детские игрушки.

Об этом предупредили в Центре национального сопротивления, опубликовав соответствующее видео с начиненным взрывчаткой ноутбуком.

Отмечается, что враг также минирует смартфоны.

Видео дня

В ЦНС призвали жителей на временно оккупированных территориях быть бдительными и не подбирать оставленные посреди улицы предметы.

Ранее сообщалось, что в Луганской области российские оккупанты заминировали большие мосты, трассы и все лесополосы. Это значительно усложняет продвижение украинских сил.

В ГСЧС говорят, что на разминирование территории Украины после окончания боевых действий могут уйти десятки лет.