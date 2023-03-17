Ноутбук со взрывчаткой. Российские оккупанты минируют гаджеты при побеге с позиций — Центр нацсопротивления

17 марта, 09:29
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Украинские военные находят заминированные предметы на позициях российских оккупантов (Фото:Скриншот видео ЦНС)

Украинские военные находят заминированные предметы на позициях российских оккупантов (Фото:Скриншот видео ЦНС)

При бегстве со своих позиций российские оккупанты минируют территорию и различные предметы, в частности, гаджеты и детские игрушки.

Об этом предупредили в Центре национального сопротивления, опубликовав соответствующее видео с начиненным взрывчаткой ноутбуком.

Отмечается, что враг также минирует смартфоны.

Видео дня

В ЦНС призвали жителей на временно оккупированных территориях быть бдительными и не подбирать оставленные посреди улицы предметы.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=wEzkzHFxkqQ&embeds_euri=https%3A%2F%2Fsprotyv.mod.gov.ua%2F&embeds_origin=https%3A%2F%2Fsprotyv.mod.gov.ua&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

Ранее сообщалось, что в Луганской области российские оккупанты заминировали большие мосты, трассы и все лесополосы. Это значительно усложняет продвижение украинских сил.

В ГСЧС говорят, что на разминирование территории Украины после окончания боевых действий могут уйти десятки лет.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Минирование Война России против Украины

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