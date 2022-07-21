Кассетными боеприпасами. Российские оккупанты обстреляли Славянскую ОТГ, двое раненых 21 июля, 14:57 Донецкая область после обстрела (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В четверг, 21 июля, российские оккупанты обстреляли Славянскую ОТГ, в результате были ранены два человека.

Об этом сообщил городской голова Вадим Лях в Telegram.

«Славянская община снова подверглась обстрелу. По-прежнему враг использовал реактивные системы залпового огня с кассетными боеприпасами", - написал он.

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По его словам, ранения получили двое жителей поселка Билбасовка.

Институт изучения войны сообщал, что российские войска пытаются подготовить наступление на Славянск, восстанавливая атаки с юго-восточной стороны Изюма и в районе Барвенкового.



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