Кассетными боеприпасами. Российские оккупанты обстреляли Славянскую ОТГ, двое раненых

21 июля, 14:57
Донецкая область после обстрела (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Донецкая область после обстрела (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В четверг, 21 июля, российские оккупанты обстреляли Славянскую ОТГ, в результате были ранены два человека.

Об этом сообщил городской голова Вадим Лях в Telegram.

«Славянская община снова подверглась обстрелу. По-прежнему враг использовал реактивные системы залпового огня с кассетными боеприпасами", - написал он.

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По его словам, ранения получили двое жителей поселка Билбасовка.

Институт изучения войны сообщал, что российские войска пытаются подготовить наступление на Славянск, восстанавливая атаки с юго-восточной стороны Изюма и в районе Барвенкового.

https://www.youtube.com/watch?v=xFRxojvqiZ0
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Славянск Донецкая область Война России против Украины

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