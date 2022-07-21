Кассетными боеприпасами. Российские оккупанты обстреляли Славянскую ОТГ, двое раненых
Донецкая область после обстрела (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В четверг, 21 июля, российские оккупанты обстреляли Славянскую ОТГ, в результате были ранены два человека.
Об этом сообщил городской голова Вадим Лях в Telegram.
«Славянская община снова подверглась обстрелу. По-прежнему враг использовал реактивные системы залпового огня с кассетными боеприпасами", - написал он.
По его словам, ранения получили двое жителей поселка Билбасовка.
Институт изучения войны сообщал, что российские войска пытаются подготовить наступление на Славянск, восстанавливая атаки с юго-восточной стороны Изюма и в районе Барвенкового.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.