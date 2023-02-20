Оккупанты изымают у украинцев паспорта под разными предлогами, — Центр нацсопротивления

20 февраля, 16:34
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Паспорт (Фото:adm.dp.gov.ua)

Паспорт (Фото:adm.dp.gov.ua)

Россияне на временно оккупированных территориях изымают у украинцев паспорта под разными предлогами, сообщает Центр национального сопротивления.

По данным ведомства, оккупанты, в частности, ходят по домам населения и требуют получать документацию прав собственности в соответствии с нормами российского законодательства, а это возможно только при наличии гражданства РФ.

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При этом захватчики изымают украинские документы. При заявлении на получение российского гражданства, украинский паспорт тоже требуют сдавать, хотя в России разрешено иметь двойное гражданство.

Кроме того, паспорта отбирают у тех, кто попал в пыточные. После освобождения документы не возвращают.

Также в ЦНС добавили, что россияне используют отобранные паспорта для своих диверсионно-разведывательных групп и в других спецоперациях против Украины.

"Уничтожение самоидентификации является одним из признаков геноцида", – отметили в ведомстве.

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12 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики заставляют пенсионеров на временно оккупированной части Херсонской области получать паспорта РФ. Людям угрожают прекратить получение каких-либо пенсий.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Паспорт Оккупант Оккупированные территории Война России против Украины

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