Выпустили около полусотни снарядов. Российские оккупанты из РСЗО обстреляли Днепропетровскую область 27 января, 08:54 Последствия вражеского обстрела (Фото:t.me/mykola_lukashuk)

В пятницу, 27 января, российские оккупанты несколько раз подряд из РСЗО атаковали Мировскую громаду Днепропетровской области, выпустив по ней около полусотни снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВ Николай Лукашук в Telegram.

«Очередную беспокойную ночь пережила Никопольщина, последняя угроза артобстрела продолжалась в районе почти 12 часов», — говорится в сообщении.

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По его словам, в результате обстрелов повреждены магазин, пекарня, салон красоты. Также задело с десяток жилых домов и хозяйственных сооружений, газопроводы, линии электроснабжения.

Лукашук заявил, что люди невредимы. Обследование попавших под обстрел территорий продолжается.