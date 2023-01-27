Выпустили около полусотни снарядов. Российские оккупанты из РСЗО обстреляли Днепропетровскую область

27 января, 08:54
Поделиться:
Последствия вражеского обстрела (Фото:t.me/mykola_lukashuk)

Последствия вражеского обстрела (Фото:t.me/mykola_lukashuk)

В пятницу, 27 января, российские оккупанты несколько раз подряд из РСЗО атаковали Мировскую громаду Днепропетровской области, выпустив по ней около полусотни снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВ Николай Лукашук в Telegram.

«Очередную беспокойную ночь пережила Никопольщина, последняя угроза артобстрела продолжалась в районе почти 12 часов», — говорится в сообщении.

Видео дня

По его словам, в результате обстрелов повреждены магазин, пекарня, салон красоты. Также задело с десяток жилых домов и хозяйственных сооружений, газопроводы, линии электроснабжения.

Лукашук заявил, что люди невредимы. Обследование попавших под обстрел территорий продолжается.

https://www.youtube.com/watch?v=w47nS90MI2E
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обстрел Днепропетровская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X