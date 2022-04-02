Российские войска из Приднестровья готовят провокацию на границе с Украиной, не исключены боевые действия — Генштаб

2 апреля, 08:00
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На границе Украины и Приднестровья готовится провокация российских войск (Фото:Генштаб)

На границе Украины и Приднестровья готовится провокация российских войск (Фото:Генштаб)

Россия активизировала работу по привлечению подразделений своих войск, которые базируются на территории Приднестровского региона Молдовы, для провокаций на границе с Украиной.

Война России против Украины — главные события 2 апреля

Об этом сообщает Генштаб.

Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой Приднестровско-Молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины.

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Кроме того, 1 апреля Минобороны РФ приняло решение о проведении военных сборов с резервистами, который пройдут с 4 апреля по 23 мая.

Также была активизирована работа с так называемыми «добровольцами».

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Приднестровье Провокация Война России против Украины

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