«Ночь затяжных тревог». Российские оккупанты из Градов обстреляли Днепропетровскую область 23 июля, 08:20 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В субботу, 23 июля, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

«Ночь затяжных тревог и обстрелов…Российские войска ударили по двум районам области – Никопольскому и Криворожскому», – написал он.

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По его словам, Красногригорьевскую громаду оккупанты накрыли из Градов.

«Выпустили до 20 снарядов. К счастью, обошлось без жертв и разрушений», — отметил он.

Резниченко добавил, что в селе Ганновка Широковской громады вражеским обстрелом повредило электросети и газовод, люди не пострадали.

«В Зеленодольской громаде враг снова попал по Великой Костромке. Несколько улиц без света. Людей не задело. В других районах области в эту минуту спокойно», — заявил он.

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