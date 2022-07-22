«Шесть прилетов». Российские оккупанты из артиллерии обстреляли Сумскую область
Уничтоженные российские танки (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)
В четверг, 21 июля, российские оккупанты обстреляли Сумскую область.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.
«Эсманская община: вчера поздно вечером, после 23 часов, россияне обстреляли территории общины», — написал он.
По его словам, было шесть «прилетов» из артиллерии.
«Жертв и разрушений нет», — написал глава области.
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