В Луганской области оккупанты боятся формировать склады и хранят боеприпасы в фурах — Гайдай
Оккупанты хранят боеприпасы в машинах и перевозят небольшими партиями на фронт (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В Луганской области российские оккупанты стали все чаще хранить боеприпасы в фурах, боясь формировать склады на фоне точных ударов ВСУ по ним.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
По его словам, многие такие машины с боеприпасами заметили в оккупированном Алчевске.
«Россияне все чаще сохраняют боекомплекты в фурах — склады формировать боятся. В частности, многие такие автомобили заметили жители Алчевска. Ночью боекомплекты из них загружают в меньшие средства для оперативной доставки на фронт», — пояснил глава ОВА.
Гайдай также рассказал, что есть случаи, когда исчезает оружие. Последний такой случай был в захваченном Антраците, где мобилизованные заключенные при подготовке украли оружие и скрылись. Их нашли только через двое суток в шахте.
С начала лета украинские военные бьют по пунктам снабжения оккупантов и вражеским складам с боеприпасами, нанося точные удары.
18 октября украинские морпехи уничтожили два хранилища с боеприпасами российских оккупантов.
Нередко появляются сообщения о детонации боеприпасов на складах войск РФ на востоке и юге Украины, а также в приграничных областях России.