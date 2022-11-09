В Луганской области оккупанты боятся формировать склады и хранят боеприпасы в фурах — Гайдай 9 ноября, 09:26 Оккупанты хранят боеприпасы в машинах и перевозят небольшими партиями на фронт (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Луганской области российские оккупанты стали все чаще хранить боеприпасы в фурах, боясь формировать склады на фоне точных ударов ВСУ по ним.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, многие такие машины с боеприпасами заметили в оккупированном Алчевске.

Видео дня

«Россияне все чаще сохраняют боекомплекты в фурах — склады формировать боятся. В частности, многие такие автомобили заметили жители Алчевска. Ночью боекомплекты из них загружают в меньшие средства для оперативной доставки на фронт», — пояснил глава ОВА.

Гайдай также рассказал, что есть случаи, когда исчезает оружие. Последний такой случай был в захваченном Антраците, где мобилизованные заключенные при подготовке украли оружие и скрылись. Их нашли только через двое суток в шахте.

С начала лета украинские военные бьют по пунктам снабжения оккупантов и вражеским складам с боеприпасами, нанося точные удары.

18 октября украинские морпехи уничтожили два хранилища с боеприпасами российских оккупантов.

Нередко появляются сообщения о детонации боеприпасов на складах войск РФ на востоке и юге Украины, а также в приграничных областях России.