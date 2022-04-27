Планируют обвинить Украину. Войска РФ готовят авиаудары по Приднестровью — Оперативное командование Юг

27 апреля, 16:49
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Украинские военные (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

Украинские военные (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

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Войска РФ планируют нанести удар по Приднестровью и обвинить в атаке Украину. Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

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«Вражеские силы готовят провокации с ракетными ударами по Приднестровью, чтобы обвинить Украину в нападении на непризнанную республику», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Черноморской операционной зоне подводные лодки также могут готовить ракетные удары по Украине.

«По позициям врага нанесено 13 точных ударов. Потери противника составили 21 оккупант и 1 уничтожено ББМ. А 5 единиц инженерной и разминочной техники покинутых вражеским недовойском стали трофейным достижением и будут служить Вооруженным Силам Украины», — сообщают в Оперативном командовании Юг.

Украинские военные также призвали сохранять спокойствие, не доверяйте вражеской пропаганде и не распространять фото и видео с мест попадания снарядов оккупантов.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1185223818907103/
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Ранее Генеральное управление разведки Минобороны сообщило, что Россия готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью с жертвами среди мирного населения.

Также согласно данным Генштаба ВСУ, Россия привела в полную боевую готовность войска в Приднестровье.

https://www.youtube.com/embed/Xgy3PZFYcxE
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Приднестровье Война в Украине

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