Войска РФ готовят провокации под чужим флагом в Брянской и Курской областях — ЦНС 2 мая, 16:27 ЦНС не исключает, что РФ готовит террористические акты на территории России (Фото:Центр національного спротиву)

Российские военные, которые находятся в Брянской и Курской областях, вероятно, готовят провокации у северной границы Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на местных жителей, которые сотрудничают с украинским подпольем.

По их словам, российские военнослужащие, дислоцирующиеся в Брянской и Курской области, получили украинскую военную форму.

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«Все эти действия указывают на то, что россияне готовят провокацию под чужим флагом для мобилизации своего общества и также ввести в заблуждение мировое общество, чтобы отвлечь внимание от преступлений России», — говорится в сообщении.

Центр нацсопротивления не исключает, что РФ готовит террористические акты на территории России, или имитацию захвата заложников.

ЦНС призвал местных жителей сохранять бдительность и обратить внимание на такие действия врага, чтобы не стать жертвой враждебных намерений.