Войска РФ готовят провокации под чужим флагом в Брянской и Курской областях — ЦНС

2 мая, 16:27
Поделиться:
ЦНС не исключает, что РФ готовит террористические акты на территории России (Фото:Центр національного спротиву)

ЦНС не исключает, что РФ готовит террористические акты на территории России (Фото:Центр національного спротиву)

Российские военные, которые находятся в Брянской и Курской областях, вероятно, готовят провокации у северной границы Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на местных жителей, которые сотрудничают с украинским подпольем.

По их словам, российские военнослужащие, дислоцирующиеся в Брянской и Курской области, получили украинскую военную форму.

Видео дня

Читайте также:

Украинско-белорусская граница (Фото:Радио свобода) Россия готовит провокации на белорусско-украинской границе — перехват

«Все эти действия указывают на то, что россияне готовят провокацию под чужим флагом для мобилизации своего общества и также ввести в заблуждение мировое общество, чтобы отвлечь внимание от преступлений России», — говорится в сообщении.

Центр нацсопротивления не исключает, что РФ готовит террористические акты на территории России, или имитацию захвата заложников.

ЦНС призвал местных жителей сохранять бдительность и обратить внимание на такие действия врага, чтобы не стать жертвой враждебных намерений.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Провокации Войска РФ Курская область Брянская область

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X