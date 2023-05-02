Войска РФ готовят провокации под чужим флагом в Брянской и Курской областях — ЦНС
ЦНС не исключает, что РФ готовит террористические акты на территории России (Фото:Центр національного спротиву)
Российские военные, которые находятся в Брянской и Курской областях, вероятно, готовят провокации у северной границы Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на местных жителей, которые сотрудничают с украинским подпольем.
По их словам, российские военнослужащие, дислоцирующиеся в Брянской и Курской области, получили украинскую военную форму.
«Все эти действия указывают на то, что россияне готовят провокацию под чужим флагом для мобилизации своего общества и также ввести в заблуждение мировое общество, чтобы отвлечь внимание от преступлений России», — говорится в сообщении.
Центр нацсопротивления не исключает, что РФ готовит террористические акты на территории России, или имитацию захвата заложников.
ЦНС призвал местных жителей сохранять бдительность и обратить внимание на такие действия врага, чтобы не стать жертвой враждебных намерений.