Россияне готовы к очередному «акту доброй воли» в районе Херсона — Резников 4 ноября, 14:11 Войска РФ могут уйти из района Херсона, заявил Резников (Фото:Гентшаб)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что потенциально российские оккупационные войска готовы к «очередному акту доброй воли» в районе Херсона.

В ходе брифинга он отметил, что для этого войскам РФ «придется потерять определенный свой потенциал благодаря соответствующим действиям наших Вооруженных сил».

«Их привычка к „актам доброй воли“ нам с вами давно уже известна. Так, был „акт доброй воли“, когда они освободили территорию Киевской области, потом — Сумской и Черниговской благодаря решительным действиям сектора безопасности и обороны. Потом был остров Змеиный — еще один „акт доброй воли“. Я думаю, что, потенциально, они готовы к очередному „акту доброй воли“ относительно левого берега Днепра, как раз в районе города Херсона, Херсонской области», — сказал украинский министр.

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По его словам, продвижение украинских войск на Херсонском направлении замедляет дождливая погода.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее прогнозировал, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Кремлевская марионетка Кирилл Стремоусов заявил, что российские оккупанты в Херсонской области, скорее всего, будут отступать на левый берег Днепра. Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра.

