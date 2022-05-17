Среди заложников — 30 волонтеров. Войска РФ держат в «фильтрационной тюрьме» на Донбассе около трех тысяч жителей Мариуполя — Денисова

17 мая, 15:35
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ удерживают в «фильтрационной тюрьме» на территории оккупированных районов Донецкой области более трех тысяч жителей Мариуполя. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

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«Более трех тысяч гражданских жителей Мариуполя рашисты содержат в „фильтрационной тюрьме“ — бывшей исправительной колонии № 52 в поселке Оленевка Донецкой области. Среди заложников около 30 волонтеров, пытавшихся ввезти в Мариуполь гуманитарную помощь и спасти жителей», — пишет Денисова.

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По ее данным, перед отправкой в ​​колонию мариупольцев подвергают многочасовым допросам и пытают электрическим током.

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«Срок „фильтрации“, то есть пребывание в колонии -30 суток. Для „особо неблагонадежных“ — активистов, бывших военных, правоохранителей он продолжается еще на месяц», — пишет она.

https://www.youtube.com/embed/PCQV1cK0lnM

Она напомнила, что захват и пытки заложников является актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы и призвала международное сообщество признать РФ государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Война в Украине Людмила Денисова

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