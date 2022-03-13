«У нас свобода и мы за нее боремся. А у них рабство». Часть оккупантов РФ хочет стать гражданами Украины — Ким

13 марта, 09:52
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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Фото:Виталий Ким/Facebook)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Фото:Виталий Ким/Facebook)

Часть российских оккупантов хочет стать гражданами Украины, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, ссылаясь на перехваты разговоров оккупационных войск.

«По всем сетям, по всем перехватам разговоров России и Беларуси, орки нас не только боятся, но они нас уважают. Уважают за то, что у нас такой дух», — сказал он во время своего традиционного видеообращения.

Ким также подчеркнул, что часть оккупационных войск хочет стать гражданами Украины.

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«Много их людей сейчас хотят стать гражданами Украины. Я не знаю, как на это реагировать. Наверно они этого хотят, потому что понимают — у нас лучше, у нас свобода и мы за нее боремся. А у них рабство», — отметил он.

Также Ким отметил, что утром 13 марта захватчики, вероятно, самолетами разбомбили государственное предприятие Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Заря».

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Войска РФ Разговор Агрессия РФ Виталий Ким

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