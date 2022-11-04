Войска РФ час обстреливали пограничную деревню в Сумской области — ОВА 4 ноября, 18:10 Войска РФ направили на мирных жителей 28 снарядов из САУ (Фото:Дмитро Живицький/Facebook)

Войска РФ час обстреливали пограничную деревню в Сумской области. В результате были повреждены три жилых дома и четыре хозяйственных помещения.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«Россияне в течение часа обстреливали пограничную деревню Белопольской общины», — пишет он в Facebook.

Живицкий добавил, что войска РФ направили на мирных жителей 28 снарядов из САУ. По предварительным данным, люди не пострадали.

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«Повреждены по меньшей мере три жилых дома и еще четыре хозяйственных помещения. Были прямые попадания в дом. От них остались сквозные дыры в крышах, разбиты стены, уничтожено имущество местных жителей», — пишет он.