Бегут, «аж гай гуде»: в соцсетях появилось видео с брошенных позиций ВС РФ в Херсонской области 29 августа, 15:50 Оккупанты бегут, оставляя свои боеприпасы и другое военное снаряжение (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео, которое, как утверждается, было снято на позициях российских оккупантов, которые были покинуты ими во время контрнаступления украинских войск на Херсонском направлении.

Как рассказал у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко, соответствующие кадры были обнародованы журналистов Владимиром Золкиным.

На них видно, что российские военные, убегая от украинских защитников, бросили большое количество боеприпасов и другого снаряжения.

Видео дня

«Тот чудесный момент, когда рашистская армия бежит, „аж гай гуде“. И становится главным спонсором ВСУ, оставляя нам много интересных „игрушек“, которые мы им и вернем в задницу. Будем догонять их же пулями и снарядами», — заявил автор видео.

Согласно имеющимся данным, в понедельник, 29 августа, украинские военные пошли на Юге в контрнаступление на позиции ВС РФ на сразу нескольких в направлениях и уже прорвали одну из линий обороны.

Кроме того, прошлой ночью ВСУ уничтожили базы ВС РФ в Херсоне и Новой Каховке, а до этого разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр.

В свою очередь глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким анонсировал «изменения на Херсонском направлении».

На фоне этого коллаборанты в Новой Каховче объявили "эвакуацию с рабочих мест".



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