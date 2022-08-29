Бегут, «аж гай гуде»: в соцсетях появилось видео с брошенных позиций ВС РФ в Херсонской области

29 августа, 15:50
Поделиться:
Оккупанты бегут, оставляя свои боеприпасы и другое военное снаряжение (Фото:Коллаж НВ)

Оккупанты бегут, оставляя свои боеприпасы и другое военное снаряжение (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео, которое, как утверждается, было снято на позициях российских оккупантов, которые были покинуты ими во время контрнаступления украинских войск на Херсонском направлении.

Как рассказал у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко, соответствующие кадры были обнародованы журналистов Владимиром Золкиным.

Читайте также:
В Херсоне снова слышны взрывы. В районе винзавода видны густые клубы дыма — видео
https://www.youtube.com/embed/-K9Fo0djy44

На них видно, что российские военные, убегая от украинских защитников, бросили большое количество боеприпасов и другого снаряжения.

Видео дня

«Тот чудесный момент, когда рашистская армия бежит, „аж гай гуде“. И становится главным спонсором ВСУ, оставляя нам много интересных „игрушек“, которые мы им и вернем в задницу. Будем догонять их же пулями и снарядами», — заявил автор видео.

Согласно имеющимся данным, в понедельник, 29 августа, украинские военные пошли на Юге в контрнаступление на позиции ВС РФ на сразу нескольких в направлениях и уже прорвали одну из линий обороны.

Кроме того, прошлой ночью ВСУ уничтожили базы ВС РФ в Херсоне и Новой Каховке, а до этого разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр.

https://www.youtube.com/embed/cmqmEroRcN0

В свою очередь глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким анонсировал «изменения на Херсонском направлении».

https://twitter.com/babaikit/status/1564219310347849730

На фоне этого коллаборанты в Новой Каховче объявили "эвакуацию с рабочих мест".

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Российские военные Контрнаступление Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X