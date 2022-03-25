Морги уже переполнены. Больница оккупированного Луганска заполнена ранеными оккупантами и трупами — Генштаб 25 марта, 19:52 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На территории временно оккупированного Луганска местная больница полностью забита ранеными оккупантами и трупами, поскольку морги в регионе перегружены. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

«Во временно оккупированном Луганске, в местной больнице, оккупантами размещен военный госпиталь, полностью занятый ранеными военнослужащими российской федерации», — говорится в сообщении.

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Генштаб подчеркивает, что часть больницы отведена для хранения трупов, поскольку местные морги перегружены.

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 25 марта потери оккупантов превысили уже 16 тысяч человек.

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