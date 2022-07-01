Войска РФ более 40 раз за неделю обстреляли Харьковскую область — ОП 1 июля, 17:46 Регион подвергался ракетным, авиационным, артиллерийским и минометным обстрелам (Фото:Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты в течение недели более 40 раз обстреляли Харьков и Харьковскую область. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время видеообращения в Telegram.

По его данным, регион подвергался ракетным, авиационным, артиллерийским и минометным обстрелам.

Он уточнил, что оккупанты более 40 раз обстреляли Харьков, Андреевку, Балаклею, Барвенковое, Бугаевку, Печенеги, Золочев, Одноробовку, Кицевку, Ивашки, Малиновку, Уды, Безлюдовку, Калиновое, Богодуховскую, Дергачевскую и Циркуновскую территориальные общины.

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«Мужественные харьковчане продолжают оборонять и отстраивать свою землю», — добавил он.

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