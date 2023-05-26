Гуменюк о действиях ВСУ в Херсонской области: Заставляем врага бежать к следующим оборонительным рубежам

26 мая, 14:54
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Украинские военные пытаются отодвинуть российских оккупантов от линии фронта в Херсонской области (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Украинские военные пытаются отодвинуть российских оккупантов от линии фронта в Херсонской области (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Украинские военные заставляют российских оккупантов отодвигаться к новым оборонительным рубежам на левобережье Херсонской области.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Мы очень методично заставляем врага углубляться в их следующие оборонительные рубежи. Россияне выстраивают места все глубже и глубже, продвигаются туда и основные пункты базирования пытаются располагать как можно глубже и дальше от линии фронта», — отметила она.

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Гуменюк добавила, что успешные действия ВСУ на этом участке позволили уменьшить количество российских ударов по территории Херсонской области.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили три крупнокалиберные пушки, восемь единиц бронетанковой техники, миномет, пункт управления беспилотниками и три дрона-разведчика.

Гуменюк также добавила, что после потерь своей мощности враг пытается восстанавливать позиции значительно глубже. Оккупанты осознают, что потерянных рубежах оставаться нельзя.

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В ноябре прошлого года Силам обороны Украины удалось выбить войска РФ с правобережья Херсонской области и освободит Херсон. С этого момента оккупанты методично обстреливают гражданскую инфраструктуру и жилые районы с левого берега региона. ВСУ пытаются отодвинуть линию фронта.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсонская область Наталья Гуменюк Война России против Украины

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