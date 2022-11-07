Войска РФ ведут наступление на трех направлениях: Генштаб сообщил, где ВСУ отразили вражеские атаки 7 ноября, 08:10 Генштаб сообщил, где ВСУ эффективно дают отпор оккупантам (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 7 ноября.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполь, Андреевка, Красногоровка, Марьинка, Павловка, Водяное, Новомихайловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

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Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 22 удара. Под поражение попали 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств противовоздушной обороны.

Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили пять вражеских БПЛА.

Военные украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы, станцию ​​радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты.

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, потери российской армии с начала полномасштабного вторжения 24 февраля составили уже почти 76 тысяч человек.



Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ