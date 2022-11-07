Войска РФ ведут наступление на трех направлениях: Генштаб сообщил, где ВСУ отразили вражеские атаки
Генштаб сообщил, где ВСУ эффективно дают отпор оккупантам (Фото:Генштаб)
Российские оккупационные войска ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 7 ноября.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполь, Андреевка, Красногоровка, Марьинка, Павловка, Водяное, Новомихайловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 22 удара. Под поражение попали 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств противовоздушной обороны.
Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили пять вражеских БПЛА.
Военные украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы, станцию радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты.
Согласно последним данным Генштаба ВСУ, потери российской армии с начала полномасштабного вторжения 24 февраля составили уже почти 76 тысяч человек.