Генштаб о ситуации на фронте: Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боев, украинские защитники держат оборону 28 апреля, 07:37 Генштаб сообщил о ситуации в самых горячих точках (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ наступают на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили более 65 атак.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 28 апреля, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, украинские защитники мужественно держат оборону.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенно не изменилась. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях войска РФ нанесли авиаудары по населенным пунктам Середина-Буда и Чернацкое. Также из минометов и артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Нововасильевка, Украинское, Барановка, Бачевск, Кучеровка, Волфино, Алексеевка и Мирополье Сумской области; Басово, Бугаевка, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Гатище, Волчанск, Ольховатка, Бологовка, Двуречанское и Колодязное в Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, активно применяли БпЛА для корректировки огня артиллерии. Под огонь артиллерии и минометов попали Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Дорошовка, Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении войска РФ безуспешно наступали в районе населенного пункта Диброва и Серебрянского лесничества. Из артиллерии были обстреляны Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Терны, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. Также оккупанты безуспешно наступали в направлении Богдановки. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Хромовое, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Северное, Южное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении войска РФ наступали в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имели. Под обстрелы попали районы населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка. Были обстреляны Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных действий не проводили. Вражеская авиация нанесла удары по Угледару и Большой Новоселке. Под огонь войск РФ попали районы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ обороняются, обстреляли населенные пункты рядом с линией боевого соприкосновения, среди которых Свободное Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Херсон и Берислав Херсонской области. Также за прошедшие сутки оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву.

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