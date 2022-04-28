Погибли три мирных жителя. Войска РФ атаковали жилые квартала Нью-Йорка в Донецкой области — глава ОВА

28 апреля, 15:29
Цей матеріал також доступний українською
Последствия обстрелов Нью-Йорка (Фото:Павло Кириленко/Telegram)

Последствия обстрелов Нью-Йорка (Фото:Павло Кириленко/Telegram)

Войска РФ нанесли авиаудар по поселку Нью-Йорк в Донецкой области, в результате чего три человека погибли и еще трое были ранены. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

«Трое погибших, трое раненых. Все — гражданские. Таковы предварительные последствия утреннего авиаудара, который россияне нанесли по Нью-Йорку», — сообщил он в Telegram.

Видео дня

Кириленко уточнил, что оккупанты атаковали гражданских неуправляемыми авиаракетами и попали в промышленное предприятие и жилые кварталы. Были повреждены не менее девяти частных домов, добавил он.

Читайте также:

«Снова и снова россияне бьют по гражданским — они ведут войну на истребление украинского мирного населения. Все преступления тщательно документируем, за все придется отвечать», — подчеркнул глава ОВА.

https://www.youtube.com/embed/tLmoLwUp2Fs
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Нью-Йорк Война в Украине Павел Кириленко

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X