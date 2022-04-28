Погибли три мирных жителя. Войска РФ атаковали жилые квартала Нью-Йорка в Донецкой области — глава ОВА
Последствия обстрелов Нью-Йорка (Фото:Павло Кириленко/Telegram)
Войска РФ нанесли авиаудар по поселку Нью-Йорк в Донецкой области, в результате чего три человека погибли и еще трое были ранены. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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«Трое погибших, трое раненых. Все — гражданские. Таковы предварительные последствия утреннего авиаудара, который россияне нанесли по Нью-Йорку», — сообщил он в Telegram.
Кириленко уточнил, что оккупанты атаковали гражданских неуправляемыми авиаракетами и попали в промышленное предприятие и жилые кварталы. Были повреждены не менее девяти частных домов, добавил он.
«Снова и снова россияне бьют по гражданским — они ведут войну на истребление украинского мирного населения. Все преступления тщательно документируем, за все придется отвечать», — подчеркнул глава ОВА.
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