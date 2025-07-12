Российские оккупанты атаковали район автовокзала в центре Славянска, есть погибший и раненые

Войска страны-агрессора России в субботу, 12 июля, атаковали город Славянск в Донецкой области , погиб мужчина, есть раненые, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Обновлено в 14:32. Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин уточнил, что оккупанты ударили по Славянску из РСЗО Торнадо-С, погиб один человек, трое — получили ранения. Разрушены два админздания, два предприятия, искорежены 26 автомобилей.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Оккупанты ударили по городу около 08:00. Попадание зафиксировано в центральной части, в районе автовокзала.

Лях сообщил, что в результате атаки повреждены торговый комплекс, СТО, учебное заведение и админздание. Погиб мужчина 1990 года рождения.

Фото: Вадим Лях / Facebook

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин ранее писал, что за минувшие сутки россияне 53 раза обстреляли населенные пункты области, погибли четыре человека, 10 — ранены.

ГСЧС ранее 12 июля сообщала об обстреле города Константиновка, в результате чего возникло возгорание административного здания. Ликвидацию пожара пришлось прекратить из-за повторных обстрелов.