РФ атаковала приграничные территории Сумской и Черниговской областей: оккупанты выпустили десятки снарядов, есть разрушения

22 ноября, 09:26
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Осколки снарядов войск РФ на приграничных территориях севера Украины (Фото:ГПСУ)

Осколки снарядов войск РФ на приграничных территориях севера Украины (Фото:ГПСУ)

Рано утром во вторник, 22 ноября, войска РФ обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей.

Как сообщили в Оперативном командовании Север в Facebook, российские оккупанты открывали огонь из РСЗО, из САУ и из ствольной артиллерии.

Потерь среди личного состава и техники нет.

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О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры военные не сообщили.

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/pfbid02T1a7HLwtQyCBMfvAKmMuyN96yxrHXoduKpTXnjT5rij8u58gYPwEJv1JStW2TtgUl

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий уточнил в своем Telegram, что ночью россияне трижды обстреляли Зноб-Новгородскую и Эсманьскую громады.

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По приграничью в Сумской области были выпушены 86 снарядов и мин. В одном из сел в результате вражеских атак разрушен жилой дом.

Войска РФ систематически обстреливают приграничные населенные пункты Сумской области.

15 ноября в одном из поселков были зафиксированы сильные разрушения. Были повреждены дома, разбиты авто и разрушены хозяйственные постройки.

За сутки 13 ноября российские оккупанты выпустили 264 мин, ракет и снарядов по приграничной территории Сумской области.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Черниговская область Сумская область Война России против Украины

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