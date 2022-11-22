РФ атаковала приграничные территории Сумской и Черниговской областей: оккупанты выпустили десятки снарядов, есть разрушения
Осколки снарядов войск РФ на приграничных территориях севера Украины (Фото:ГПСУ)
Рано утром во вторник, 22 ноября, войска РФ обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей.
Как сообщили в Оперативном командовании Север в Facebook, российские оккупанты открывали огонь из РСЗО, из САУ и из ствольной артиллерии.
Потерь среди личного состава и техники нет.
О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры военные не сообщили.
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий уточнил в своем Telegram, что ночью россияне трижды обстреляли Зноб-Новгородскую и Эсманьскую громады.
По приграничью в Сумской области были выпушены 86 снарядов и мин. В одном из сел в результате вражеских атак разрушен жилой дом.
Войска РФ систематически обстреливают приграничные населенные пункты Сумской области.
15 ноября в одном из поселков были зафиксированы сильные разрушения. Были повреждены дома, разбиты авто и разрушены хозяйственные постройки.
За сутки 13 ноября российские оккупанты выпустили 264 мин, ракет и снарядов по приграничной территории Сумской области.