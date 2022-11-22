РФ атаковала приграничные территории Сумской и Черниговской областей: оккупанты выпустили десятки снарядов, есть разрушения 22 ноября, 09:26 Осколки снарядов войск РФ на приграничных территориях севера Украины (Фото:ГПСУ)

Рано утром во вторник, 22 ноября, войска РФ обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей.

Как сообщили в Оперативном командовании Север в Facebook, российские оккупанты открывали огонь из РСЗО, из САУ и из ствольной артиллерии.

Потерь среди личного состава и техники нет.

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О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры военные не сообщили.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий уточнил в своем Telegram, что ночью россияне трижды обстреляли Зноб-Новгородскую и Эсманьскую громады.

По приграничью в Сумской области были выпушены 86 снарядов и мин. В одном из сел в результате вражеских атак разрушен жилой дом.

Войска РФ систематически обстреливают приграничные населенные пункты Сумской области.

15 ноября в одном из поселков были зафиксированы сильные разрушения. Были повреждены дома, разбиты авто и разрушены хозяйственные постройки.

За сутки 13 ноября российские оккупанты выпустили 264 мин, ракет и снарядов по приграничной территории Сумской области.