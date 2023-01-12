Войска РФ атаковали поселок под Херсоном, погиб 27-летний мужчина — глава ОВА

12 января, 18:01
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Армия РФ регулярно атакует освобожденную часть Херсонской области и Херсон (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Армия РФ регулярно атакует освобожденную часть Херсонской области и Херсон (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в четверг, 12 января, обстреляли поселок под Херсоном. В результате погиб 27-летний местный житель.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

Янушевич уточнил, что оккупанты атаковали поселок Янтарное вблизи Херсона.

«Вражеский снаряд попал в жилой дом. От полученных ранений на месте погиб 27-летний мужчина», — сообщил он.

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Он добавил, что пострадала 47-летняя женщина. Ее с осколочными ранениями доставили в больницу, где врачи оказывают ей необходимую помощь.

Армия РФ регулярно атакует освобожденную часть Херсонской области и Херсон.

Днем в среду, 11 января, войска РФ атаковали перинатальный центр в Херсоне. В здании медучреждения начался пожар, одна работница перинатального центра получила легкие ранения.

https://www.youtube.com/embed/sdbRIglJ59s
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Херсон Войска РФ

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