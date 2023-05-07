Последствия вражеских обстрелов: по Никопольскому району и Херсону били из тяжелой артиллерии, в Харьковской области повреждены дома
Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Сергей Лысак/Telegram)
За прошедшие сутки, 6 мая, войска РФ обстреливали населенные пункты в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской областях.
Ночью россияне обстреляли из Градов и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Погиб один человек, еще трое получили ранения.
По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, оккупанты выпустили более 30 снарядов. В Никополе снарядами повредило семь частных домов и многоэтажку, разбили окна в общежитии колледжа, задело три газопровода, линию электропередач, 14 солнечных панелей, а еще — хозяйственные постройки и пять автомобилей.
«Погибла 72-летняя женщина. Еще трое местных пострадали. У одного травма головы. Двое в состоянии стресса и контузии», — написал он в Telegram.
По Мировскому обществу россияне выпустили 20 снарядов — повредили два дома, хозяйственное сооружение и машину.
В районе Синельникового силы ПВО уничтожили вражеский шахед.
Кроме того, за минувшие сутки оккупанты совершили 51 обстрел Херсонской области, выпустив 237 снарядов из тяжелой артиллерии, Градов, танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял четыре раза.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", - сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Отмечается, что жертвами российских обстрелов стали шесть человек, еще четверо получили ранения.
Глава ОВА также добавил, что с деоккупированной территории Херсонской области были эвакуированы в более безопасные районы за минувшие сутки еще 27 человек.
Российские военные не прекращали варить по прифронтовым населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области.
В результате обстрелов Волчанска повреждено здание магазина, памятник Авиацентра ДОСААФ и несколько частных жилых домов.
«В поселке Двуречная Купянского района артиллерийским обстрелом поврежден частный дом», — отметил глава ОВА Олег Синегубов.
Пострадавших из-за обстрелов за сутки не было.