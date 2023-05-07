Последствия вражеских обстрелов: по Никопольскому району и Херсону били из тяжелой артиллерии, в Харьковской области повреждены дома 7 мая, 09:04 Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

За прошедшие сутки, 6 мая, войска РФ обстреливали населенные пункты в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской областях.

Ночью россияне обстреляли из Градов и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Погиб один человек, еще трое получили ранения.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, оккупанты выпустили более 30 снарядов. В Никополе снарядами повредило семь частных домов и многоэтажку, разбили окна в общежитии колледжа, задело три газопровода, линию электропередач, 14 солнечных панелей, а еще — хозяйственные постройки и пять автомобилей.

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«Погибла 72-летняя женщина. Еще трое местных пострадали. У одного травма головы. Двое в состоянии стресса и контузии», — написал он в Telegram.

По Мировскому обществу россияне выпустили 20 снарядов — повредили два дома, хозяйственное сооружение и машину.

В районе Синельникового силы ПВО уничтожили вражеский шахед.

Кроме того, за минувшие сутки оккупанты совершили 51 обстрел Херсонской области, выпустив 237 снарядов из тяжелой артиллерии, Градов, танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял четыре раза.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", - сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Отмечается, что жертвами российских обстрелов стали шесть человек, еще четверо получили ранения.

Глава ОВА также добавил, что с деоккупированной территории Херсонской области были эвакуированы в более безопасные районы за минувшие сутки еще 27 человек.

Российские военные не прекращали варить по прифронтовым населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области.

В результате обстрелов Волчанска повреждено здание магазина, памятник Авиацентра ДОСААФ и несколько частных жилых домов.

«В поселке Двуречная Купянского района артиллерийским обстрелом поврежден частный дом», — отметил глава ОВА Олег Синегубов.

Пострадавших из-за обстрелов за сутки не было.