РФ ударила по Купянску ракетами Искандер, в Херсоне снаряды оккупантов попали в школу и торговый центр 10 мая, 10:33 Последствия ракетного удара войск РФ по Купянску 9 мая (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Поздно вечером 9 мая войска РФ нанесли ракетный удар по Купянску Харьковской области Искандерами.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.

По его словам, в результате атаки повреждены здания гражданского предприятия и пять частных жилых домов. Три человека ранены, двое из них находятся в состоянии средней тяжести.

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Также за сутки российские оккупанты обстреляли села Петропавловка, Чернещина и Гатище, там повреждены жилые дома.

За минувшие сутки противник также атаковал Херсонскую область из тяжелой артиллерии, Градов, танков и авиации.

По Херсону войска РФ били семь раз.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в областном центре снаряды оккупантов попали в школу, фельдшерский пункт, а также по территории и зданию торгового центра.

Один человек получил ранения.

По Запорожской области враг нанес 107 ударов за сутки, а также атаковал беспилотниками.

Глава ОВА Юрий Малашко уточнил в своем Telegram, что под огнем оккупантов оказались 19 населенных пунктов на линии фронта вокруг Каменского, Орехова и Гуляйполя. При обстреле Никольского была ранена женщина.

Фото: Юрий Малашко/Telegram

Сложной остается ситуация в Донецкой области.

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Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что в населенных пунктах региона в результате обстрелов войсками РФ значительные повреждения частных жилых домов. В Константиновке ранен человек.

Он также опубликовал фото разрушенных домов.

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Фото: Павел Кириленко/Telegram