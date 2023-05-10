РФ ударила по Купянску ракетами Искандер, в Херсоне снаряды оккупантов попали в школу и торговый центр
Последствия ракетного удара войск РФ по Купянску 9 мая (Фото:Олег Синегубов/Telegram)
Поздно вечером 9 мая войска РФ нанесли ракетный удар по Купянску Харьковской области Искандерами.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.
По его словам, в результате атаки повреждены здания гражданского предприятия и пять частных жилых домов. Три человека ранены, двое из них находятся в состоянии средней тяжести.
Также за сутки российские оккупанты обстреляли села Петропавловка, Чернещина и Гатище, там повреждены жилые дома.
За минувшие сутки противник также атаковал Херсонскую область из тяжелой артиллерии, Градов, танков и авиации.
По Херсону войска РФ били семь раз.
Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в областном центре снаряды оккупантов попали в школу, фельдшерский пункт, а также по территории и зданию торгового центра.
Один человек получил ранения.
По Запорожской области враг нанес 107 ударов за сутки, а также атаковал беспилотниками.
Глава ОВА Юрий Малашко уточнил в своем Telegram, что под огнем оккупантов оказались 19 населенных пунктов на линии фронта вокруг Каменского, Орехова и Гуляйполя. При обстреле Никольского была ранена женщина.
Сложной остается ситуация в Донецкой области.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что в населенных пунктах региона в результате обстрелов войсками РФ значительные повреждения частных жилых домов. В Константиновке ранен человек.
Он также опубликовал фото разрушенных домов.