РФ атаковала две громады Днепропетровской области: глава ОВА рассказал о разрушениях
Российские оккупанты ежедневно обстреливают Днепропетровскую область (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
Всю ночь на четверг, 1 декабря, войска РФ обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из Градов и тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
Под вражеский огонь попали две громады — Марганецкая и Красногригорьевская.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
В Красногригорьевской громаде в результате атак российских оккупантов повреждено несколько частных домов и хозяйственных сооружений, газопровод и линия электропередач.
В Марганецкой громаде спасатели продолжают обследовать пораженные территории и выяснять детали атак.
В других районах ночь была тихой — без тревог и чрезвычайных ситуаций, на данный момент также спокойно.
Войска РФ практически ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области.
В ночь на 29 ноября РФ выпустила по Днепру четыре ракеты. Они попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения, начался пожар.
26 ноября РФ также нанесла ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушены по меньшей мере семь частных домов, 13 человек пострадали, среди них 17-летний юноша. Трое еще находятся в больнице. Погиб один человек.
На следующий день, 27 ноября, оккупанты атаковали Кривой Рог. Две ракеты попали по объекту транспортной инфраструктуры, есть серьезные разрушения.