РФ атаковала две громады Днепропетровской области: глава ОВА рассказал о разрушениях 1 декабря, 08:57 Российские оккупанты ежедневно обстреливают Днепропетровскую область (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Всю ночь на четверг, 1 декабря, войска РФ обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из Градов и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

Под вражеский огонь попали две громады — Марганецкая и Красногригорьевская.

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По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

В Красногригорьевской громаде в результате атак российских оккупантов повреждено несколько частных домов и хозяйственных сооружений, газопровод и линия электропередач.

В Марганецкой громаде спасатели продолжают обследовать пораженные территории и выяснять детали атак.

В других районах ночь была тихой — без тревог и чрезвычайных ситуаций, на данный момент также спокойно.

Войска РФ практически ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области.

В ночь на 29 ноября РФ выпустила по Днепру четыре ракеты. Они попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения, начался пожар.

26 ноября РФ также нанесла ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушены по меньшей мере семь частных домов, 13 человек пострадали, среди них 17-летний юноша. Трое еще находятся в больнице. Погиб один человек.

На следующий день, 27 ноября, оккупанты атаковали Кривой Рог. Две ракеты попали по объекту транспортной инфраструктуры, есть серьезные разрушения.