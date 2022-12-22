РФ ударила по Днепропетровской области из Ураганов, Градов и тяжелой артиллерии: есть разрушения, пострадал ребенок

22 декабря, 09:24
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В жилом секторе значительные разрушения (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В жилом секторе значительные разрушения (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на четверг, 22 декабря, войска РФ обстреливали населенные пункты Днепропетровской области из Ураганов, Градов и тяжелой артиллерии, пострадал ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации в Telegram.

По его словам, наибольшие разрушения в Красногригорьевской и Марганецкой громадах.

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По этим территориям российские оккупанты выпустили более 50 снарядов.

В Марганце пострадала 8-летняя девочка. Ночью ее госпитализировали. Медики оказали помощь и утром ребенка выписали.

https://www.youtube.com/watch?v=5U-Sp13ze_U&t=1378s

В самом городе повреждены до двадцати частных домов и хозяйственных построек, несколько машин и четыре электросети.

В Красногригорьевской громаде разрушен один дом, еще двадцать — повреждены.

Войска РФ практически ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, чаще всего из Градов и тяжелой артиллерии. Оккупанты также применяют для атак на регион дроны-камикадзе.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область РСЗО Ураган Война России против Украины Грады

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