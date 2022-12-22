РФ ударила по Днепропетровской области из Ураганов, Градов и тяжелой артиллерии: есть разрушения, пострадал ребенок
В жилом секторе значительные разрушения (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
В ночь на четверг, 22 декабря, войска РФ обстреливали населенные пункты Днепропетровской области из Ураганов, Градов и тяжелой артиллерии, пострадал ребенок.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации в Telegram.
По его словам, наибольшие разрушения в Красногригорьевской и Марганецкой громадах.
По этим территориям российские оккупанты выпустили более 50 снарядов.
В Марганце пострадала 8-летняя девочка. Ночью ее госпитализировали. Медики оказали помощь и утром ребенка выписали.
В самом городе повреждены до двадцати частных домов и хозяйственных построек, несколько машин и четыре электросети.
В Красногригорьевской громаде разрушен один дом, еще двадцать — повреждены.
Войска РФ практически ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, чаще всего из Градов и тяжелой артиллерии. Оккупанты также применяют для атак на регион дроны-камикадзе.