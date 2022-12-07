РФ атаковала Днепропетровскую область Ураганами и дронами-камикадзе, все восемь беспилотников удалось сбить — глава ОВА 7 декабря, 08:19 Российские оккупанты повредили частные дома в Никополе (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на среду, 7 декабря, войска РФ атаковали Днепропетровскую область тяжелой артиллерией, Ураганами и дронами-камикадзе, все восемь вражеских беспилотников удалось сбить.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Сбили все восемь вражеских беспилотников, которые враг направил на область. Предварительно, это были «Shahed-136» — отметил он.

Видео дня

Российские оккупанты также обстреливали Марганецкую и Никопольскую громады семь раз.

Обошлось без жертв и пострадавших, но есть повреждения жилого сектора.

Больше всего пострадал Никополь. В городе повреждены до десятка частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы.

Также российские снаряды задели несколько магазинов, офисные здания и колледж.

В других районах обошлось без «прилетов» и в эту минуту спокойно.

6 декабря враг нанес удар по промышленному объекту в Кривом Роге. По словам главы военной администрации города Александра Вилкула, разрушения значительные, пострадал один человек.

