Одну сбила ПВО. Оккупанты атаковали побережье Одесской области крылатыми ракетами — ОК Юг

28 июня, 23:04
Обошлось без существенных разрушений и без пострадавших (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Обошлось без существенных разрушений и без пострадавших (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские оккупанты запустили крылатые ракеты типа Оникс по Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета со ссылкой на Оперативное командование Юг.

«Враг продолжает атаковать Измаильский район Одесской области крылатыми ракетами типа „Оникс“. После утреннего уничтожения еще пять ракет были выпущены по береговой линии в течение дня», — говорится в сообщении в Telegram.

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Отмечается, что обошлось без существенных разрушений и без пострадавших, поскольку доступ к побережью в этой местности закрыт.

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Спикер Минобороны Александр Мотузянник заявлял, что страна-агрессор Россия проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины.

По его словам, таким образом РФ хочет сломать дух и разрушить единство украинцев.

https://www.youtube.com/embed/UZ6NBxaLkKE
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Одесская область Ракеты Войска РФ

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