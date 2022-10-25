Оккупанты и коллаборанты активно переселяются в Скадовск

25 октября, 10:17
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Войска РФ и коллаборанты активно переселяются в Скадовск (Фото:bilyayivka.city)

Войска РФ и коллаборанты активно переселяются в Скадовск (Фото:bilyayivka.city)

Российские войска и коллаборанты активно переселяются в Скадовск Херсонской области.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Александр Яковлев.

По его словам, поселяются оккупанты в дома и квартиры, которые пустуют. Помогают им в этом местные предатели.

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«По информации местных, аншлаг в магазинах такой, как в разгар сезона. Но это пустое, потому что уверен, что при приближении ВСУ бежать они будут еще быстрее, чем бежали к этому с правого берега», — написал Яковлев.

22 октября марионетки Кремля в Херсоне приказали жителям немедленно покинуть город.

19 октября херсонский коллаборант Владимир Сальдо сообщил, что все «органы власти» Херсонской области переезжают на левый берег Днепра.

По информации Генштаба ВСУ, враг готовит Херсон к уличным боям.

https://www.youtube.com/watch?v=Kq5MSS9T6Tc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Война России против Украины Скадовск

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