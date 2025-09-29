«Движутся организованными колоннами». РФ активно перебрасывает новые силы, Андрющенко рассказал, на какое направление больше всего

Российские захватчики активизировали переброску живой силы и техники , иногда без тактических маркировок, через временно оккупированный Мариуполь.

Об этом в понедельник, 29 сентября, в своем Telegram-канале Андрющенко Time сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

«Запорожское направление — россияне заходят подразделениями, которые движутся организованными колоннами по 10−15 единиц автомобильной техники. Это свидетельствует о централизованном усилении группировки, вероятно для поддержания стабильности обороны и компенсации текущих потерь», — рассказал Андрющенко.

На Новопавловском направлении зафиксирована переброска леса и древесины, что свидетельствует об обустройстве врагом фортификаций.

«Север Донецкой области. Остается доминирующим направлением перебросок. В основе — перемещение только что мобилизованных подразделений после короткой подготовки в лагерях», — сообщил Петр Андрющенко.

Он добавил, что войска РФ активно используют транспорт без тактических маркировок. По словам Андрющенко, это может свидетельствовать и о попытке врага скрыть реальные масштабы перебросок, и о том, что у оккупантов нет времени и ресурсов для надлежащей маркировки.

«В итоге можно сказать, что фронт снова „пришел в движение“, и это четко отражается на перемещениях», — констатировал руководитель Центра изучения оккупации.

Также он сообщил, что в течение недели россияне почти ежедневно тянули подбитую технику с Запорожского направления на ремонт в металлургический комбинат имени Ильича в захваченном Мариуполе.

Согласно новому отчету аналитиков Института изучения войны (ISW), российские оккупанты не смогли продвинуться в Сумской области, а также испытывают проблемы с логистикой на Покровском направлении и нехваткой личного состава на Донецко-Днепропетровском направлении.