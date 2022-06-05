102-й день войны. Зеленский в Запорожье, россияне нанесли ракетный удар по Киеву, ВСУ зачистили половину Северодонецка — главное 5 июня, 21:30 Цей матеріал також доступний українською Последствия ракетного удара РФ по Дарницкому району Киева утром 102-го дня войны (Фото:REUTERS / Vladyslav Sodel)

5 июня — 102-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ представляет обзор ключевых событий воскресенья.



Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 5 июня, приехал в Запорожскую область с рабочим визитом. Он посетил передовые позиции украинских военных. Зеленский ознакомился с оперативной обстановкой на переднем крае обороны, пообщался с защитниками и вручил награды.

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Глава государства также пообщался с эвакуированными в Запорожье жителями разрушенного россиянами Мариуполя.

Россия впервые с конца апреля атаковала украинскую столицу ракетами. Ранним утром 5 июня РФ нанесла четыре ракетных удара с бомбардировщиков Ту-95 над Каспийским морем по Дарницкому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ), расположенный на Левом берегу столицы. В результате обстрела пострадал один человек.

В Минобороны РФ заявили о наличии на территории завода «танков Т-72 и другой бронетехники», однако в Укрзализныце опровергли эту информацию и пригласили журналистов на территорию завода, чтобы убедиться в этом.

Украинские военные зачистили половину Северодонецка Луганской области, они контролируют 50% города и в ходе контратаки взяли восьмерых пленных. Об этом вечером 5 июня сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, кремлевский режим установил командующему войсками РФ в Украине генералу Александру Дворникову, известному как «сирийский мясник», задачу до 10 июня взять Северодонецк под полный контроль ВС РФ или замкнуть кольцо вокруг города, отрезав защищающие его украинские силы.

В связи с этим ожидается, что в ближайшее время оккупанты могут бросить всю технику и резервы на захват города, поэтому следующие дни могут быть «адскими» и, скорее всего, количество артиллерийских обстрелов и авиаударов увеличится в разы.

«Они будут пытаться просто сравнять все с землей. У них нет другой тактики, и они не умеют иначе воевать», — говорит Гайдай.

На фронте тяжелое ранение получил известный украинский адвокат Маси Найем. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщил предприниматель Андрей Ставницер. Он сообщил, что Найем получил ранение в голову. Его доправили в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова.

Экс-нардеп, журналист и заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем рассказал, что его брат был в коме, иногда приходит в себя. Врачи оценивают его состояние как стабильное и готовят к операции.



В Луганской области ВСУ ликвидировали командира 29-й армии РФ, которого также называют командиром армейского корпуса «ДНР» генерал-майора Романа Кутузова.

По данным российских пабликов генерал-майор оккупационной армии был ликвидирован в поселке Николаевка Попаснясньского района в направлении трассы Бахмут-Лисичанск.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ будет атаковать те объекты, по которым удары пока не наносили, если Украина получит ракеты дальнего действия.

«Если Киев получит ракеты дальнего действия, Россия будет делать выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносятся», — сказал Путин в интервью телеканалу Россия-1.

В последнее время заметно ужесточение диверсионной работы россиян в Киеве и Киевской области.

«На самом деле ситуация такова, что в последнее время россияне действительно усилили диверсионную работу. Они набирают людей, преимущественно с оккупированных территорий, это Донецкая и Луганская области, это люди, которые, по меньшей мере, понимают, а иногда даже могут говорить на украинском языке, для того чтобы потом их перебрасывать в другие регионы Украины и совершать здесь те или иные теракты», - сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

Семьи бойцов полка Азов, эвакуированных из Азовстали, призывают Красный Крест и другие международные организации контролировать условия содержания бойцов, а также более активно влиять на РФ для их улучшения.

«Мы знаем, что сам СИЗО переполнен и, конечно, некоторых ресурсов, возможно, не хватает. Опять же, еда, вода все нуждается в улучшении», — заявила жена командира мариупольского полка Азов Дениса Прокопенко Екатерина в интервью Украинской правде.

По мнению семей азовцев, третья сторона — международные организации, занимающиеся правами человека, военнопленных и пытающиеся следить за соблюдением Женевской конвенции, должна прилагать больше усилий для решения этих вопросов. По словам Екатерины Прокопенко, неизвестно, есть ли сейчас представители международных организаций в местах содержания пленных.

ФСБ РФ в своих документах признает, что Роспропаганда недостаточно влияет на население и проигрывает информационную войну.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации, для «правильного зомбирования» спецслужбами был даже создан план действий для пропаганды на оккупированных территориях, который наконец потерпел поражение».

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