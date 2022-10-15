Зеленский рассказал о ситуации на фронте: На востоке и юге делаем все, чтобы оккупанты чувствовали — у них нет перспектив 15 октября, 21:20 Активные боевые действия продолжаются на разных участках фронта, заявил Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активные боевые действия продолжаются на разных участках фронта. Очень тяжелая ситуация в Донецкой и Луганской областях.

Об этом он сказал во время видеообращения в субботу, 15 октября.

По словам Зеленского, самая сложная ситуация на Бахмутском направлении, но украинские защитники, «как и в предыдущие дни, держат позиции».

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«В целом на востоке и на юге делаем все, чтобы оккупанты чувствовали: у них нет перспектив. Кого бы они ни бросили воевать против нас, это для них завершится только поражением», — сказал президент.

Он напомнил, что общие потери России только убитыми уже приближаются к 65 тысячам. Зеленский заявил, что это россияне, отдавшие свою жизнь «за возможность кучки людей в Кремле игнорировать реальность».

«И по тому, как продолжается российская „могилизация“, можно сказать, что и сто тысяч погибших граждан России не будут побуждать Кремль о чем-то задуматься», — добавил глава государства.

По состоянию на 12 октября с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ освободили 75 населенных пунктов Херсонской области, заявил глава ОВА Ярослав Янушевич. В течение 15 октября ВСУ отразили вражеские атаки в районах 11 населенных пунктов, оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области.