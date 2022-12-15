Залужный заявил, что выйти на границы 23 февраля «совершенно возможно». Перечислил, какое оружие нужно

15 декабря, 15:13
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Валерий Залужный (Фото:Главнокомандующий ВС Украины/CinC AF of Ukraine)

Валерий Залужный (Фото:Главнокомандующий ВС Украины/CinC AF of Ukraine)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный уверен, что победить Россию в развязанной ею полномасштабной войне возможно. Для этого нужны ресурсы — больше оружия.

Об этом он сказал в интервью The Economist.

По словам Залужного, сейчас он получает то, что получает, но это меньше, чем нужно — он не может проводить большие операции «с такими ресурсами». Генерал подчеркнул, что выйти на границы 23 февраля «абсолютно реально». Для этого ему нужно следующее вооружение:

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  • 300 танков;
  • 600−700 боевых машин пехоты;
  • 500 гаубиц.
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«Но я не могу этого сделать с двумя бригадами. Я получаю то, что получаю [ресурсы], но это меньше, чем нужно. Еще не пора обращаться к украинским солдатам так, как [военачальник Карл Густав] Маннергейм обращался к финским солдатам. Мы можем и должны занять гораздо большую территорию», — сказал главнокомандующий украинской армией.

https://www.youtube.com/embed/Q58l9zbD8cM

Также Залужный заявил, что в феврале Россия может пойти в новое наступление. По его словам, это может быть не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Он не исключает атаки на южном направлении.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Оружие Вооружение Валерий Залужный Война России против Украины

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