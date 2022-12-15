Залужный заявил, что выйти на границы 23 февраля «совершенно возможно». Перечислил, какое оружие нужно 15 декабря, 15:13 Валерий Залужный (Фото:Главнокомандующий ВС Украины/CinC AF of Ukraine)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный уверен, что победить Россию в развязанной ею полномасштабной войне возможно. Для этого нужны ресурсы — больше оружия.

Об этом он сказал в интервью The Economist.

По словам Залужного, сейчас он получает то, что получает, но это меньше, чем нужно — он не может проводить большие операции «с такими ресурсами». Генерал подчеркнул, что выйти на границы 23 февраля «абсолютно реально». Для этого ему нужно следующее вооружение:

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300 танков;

600−700 боевых машин пехоты;

500 гаубиц.

«Но я не могу этого сделать с двумя бригадами. Я получаю то, что получаю [ресурсы], но это меньше, чем нужно. Еще не пора обращаться к украинским солдатам так, как [военачальник Карл Густав] Маннергейм обращался к финским солдатам. Мы можем и должны занять гораздо большую территорию», — сказал главнокомандующий украинской армией.

Также Залужный заявил, что в феврале Россия может пойти в новое наступление. По его словам, это может быть не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Он не исключает атаки на южном направлении.