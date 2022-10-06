Помогает отвоевывать территории на востоке. РФ стала крупнейшим «поставщиком» тяжелого вооружения для Украины — WSJ 6 октября, 09:49 Уничтоженная российская военная техника (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Во время контрнаступления в Харьковской области и бегства оккупантов с севера ВСУ захватили столько российского оружия, что Москва стала «крупнейшим поставщиком» тяжелого вооружения для Украины. Сейчас оно помогает бойцам отвоевывать территории на востоке, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных и видео, которые публикуют в Сети.



Некоторые единицы российской техники можно было использовать сразу, другие — нужно отремонтировать перед отправлением на фронт; танки и транспортные средства, которые были очень повреждены, разбирают на запчасти.

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Как отмечает газета, важно то, что россияне оставили после себя много артиллерийских снарядов советского образца, которые у Украины уже почти закончились.

«Этот груз помогает украинским силам отвоевывать восточные районы Донецкой области, в частности, город Лиман, и продвигаться дальше на восток, в соседний Луганск», — пишет WSJ.

Украина захватила 460 российских основных боевых танков, 92 самоходных гаубицы, 448 боевых машин пехоты, 195 боевых бронированных машин и 44 реактивных системы залпового огня. Об этом свидетельствуют фото из соцсетей и анализ данных из открытых источников. Реальное количество, вероятно, больше. В то же время оружие, которое передает Киеву Запад, более точное и современное.



Замначальника штаба батальона Карпатская Сечь Руслан Андрейко рассказал, что военным после того, как они вошли в Изюм, удалось захватить десять современных танков Т-80 и пять 152-мм самоходных гаубиц 2С5 Гиацинт. Как отмечает издание, в освобожденном городе Харьковской области Украина получила более современную российскую бронетехнику.

«У нас столько трофеев, что мы даже не знаем, что с ними делать. Мы начинали как пехотный батальон, а сейчас становимся механизированным батальоном», — сказал он.

Начальник штаба украинского артиллерийского дивизиона на харьковском направлении говорит, что у россиян больше нет преимущества в огневой мощи.

«Мы разбили все их артиллерийские подразделения перед началом наступления, а потом начали продвигаться вперед так быстро, что они даже не успели заправиться и загрузить танки. Они просто сбежали, оставив все позади», — рассказал он.