«Прогноз для армии РФ отрицательный». Экс-глава Минобороны Украины объяснил, почему оккупанты не смогут увеличить численность сил вторжения 20 августа, 16:24 Часть российской ракеты возле села Весняное Николаевской области, 8 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stanislav Kozliuk)

Глава правления Центра оборонных стратегий и бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что РФ сможет поддерживать нынешнюю интенсивность боевых действий, но не перейдет в новое наступление. Об этом он сказал в интервью Радио НВ.



Загороднюк пояснил, что для поддержания интенсивности боевых действий, которая есть сейчас, страна-агрессор имеет личный состав. По его словам, количество подразделений, которые пытаются участвовать в наступлении, то же самое.

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«У них как было 150 тысяч [военных], так и остается. Понятно, что большая часть уже либо погибшие, либо раненые, либо уехали по другим причинам, либо взяты в плен. Большая часть из них уже не участвует [в войне]. Но значительная часть еще продолжает воевать. Также они посылают новый личный состав», – рассказал экс-министр.

В то же время, он считает, что существенно повысить или перейти в новые наступательные действия РФ уже не сможет. Сейчас это вопрос не только личного состава, а, прежде всего, комплексных способностей, в частности логистического обеспечения, вооружения, военной техники, способностей офицерского состава, пояснил Загороднюк.

Также это касается инфраструктурного обеспечения, поскольку попадание ВСУ по пунктам командования и вражеским складам с оружием «существенно не уменьшает личный состав, но сильно уменьшает их способность наступать».

«Поэтому прогноз для них сейчас отрицательный. Они не смогут предпринимать активных наступательных действий в обозримой перспективе, и как-то существенно увеличить, например, вдвое, присутствие им не удастся», — сказал Загороднюк.

В то же время он подчеркнул: Россия сможет поддерживать такую интенсивность, как сейчас, "еще очень долго". По словам экс-министра, постоянное проведение оккупантами так называемой скрытой мобилизации — «процесс бесконечен».

«Их организационная способность органов военного управления не способна сейчас нанять полмиллиона человек. Нет офицеров, некому будет [готовить их]. Они могут взять полмиллиона человек, но не смогут поставить их в подразделения, перейти к исполнению», – добавил Загороднюк.



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