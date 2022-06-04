Сводка Генштаба. РФ запустила ракеты из Точки-У по четырем городам на Донбассе, продолжается бой за полный контроль над Северодонецком 4 июня, 19:40 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные возле линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko/File Photo)

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать резервы на слобожанском направлении, чтобы попытаться продолжить наступление в направлениях Изюма, Барвенкового и Славянска. За установление полного контроля над Северодонецком продолжаются боевые действия.



Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 субботы, 4 июня.

На донецком направлении оккупанты пытаются сдержать ВСУ, нарушив системы логистического обеспечения. Они ударили четырьмя ракетами из тактического ракетного комплекса Точка-У по районам Бахмута, Краматорска, Константиновки и Лисичанска, а также нанесли ракетно-авиационные удары по Славянску и Соледару.

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В районе Донецка оккупанты атаковали Никольское, Красногоровку, Веселое и Новоселовку; применили вооружение самолетов Су-25 по районам Новомихайловки и Марьинки, нанесли ракетно-авиационные удары по Курахово.

На лиманском направлении враг применил артиллерию возле Святогорска, Стародубовки и Николаевки, на бахмутском — обстреливал районы населенных пунктов Торецк, Нью-Йорк, Врубовка и Покровское. Также россияне нанесли авиаудары вертолетами Ка-52 недалеко от Берестового и Клинового.

На северодонецком направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Северодонецка, Лисичанска, Устиновки и Тошковки.

На новопавловском и запорожском направлениях враг применял реактивные системы залпового огня по районам Гуляйполя, Орехова и Зеленого Роща. Авиационный удар самолетами Су-25 нанесен по Каменскому.

На северном направлении российские войска обстреляли населенные пункты Стариков и Катериновку Сумской области и Каменская Слобода Черниговской. На харьковском — враг пытается удержать занимаемые рубежи и обстреливает позиции ВСУ.

В Генштабе отметили, что украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются боевые действия.

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