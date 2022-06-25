Сводка Генштаба. ВСУ успешно отразили наступление РФ в Донецкой области, россияне закрепляются в Северодонецке 25 июня, 22:16 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный возле Северодонецка, 19 июня 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия российских оккупантов в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Вражеские войска отошли.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 субботы, 25 июня.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы на ротационной основе.

и подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы на ротационной основе. На Северском направлении оккупанты продолжают совершенствовать оборонные позиции в приграничных районах РФ и обстреляли из артиллерии украинские позиции возле Хреновки и Янжуловки Черниговской области.

оккупанты продолжают совершенствовать оборонные позиции в приграничных районах РФ и обстреляли из артиллерии украинские позиции возле Хреновки и Янжуловки Черниговской области. На Слобожанском направлении они снабжают свои подразделения боеприпасами и восполняют потери, на Харьковском — обстреляли позиции ВСУ и объекты инфраструктуры ряда населенных пунктов.

они снабжают свои подразделения боеприпасами и восполняют потери, на — обстреляли позиции ВСУ и объекты инфраструктуры ряда населенных пунктов. На Славянском направлении украинские воины остановили попытку наступления оккупантов в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки. Вражеские войска отошли с потерями. В Донецком направлении РФ сосредоточивает основные усилия на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.

украинские воины остановили попытку наступления оккупантов в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки. Вражеские войска отошли с потерями. В РФ сосредоточивает основные усилия на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск. На Краматорском направлении враг активных действий не вел, обстреливал районы населенных пунктов и вел воздушную разведку; на Лисичанском — также открывал огонь по ряду населенных пунктов; на Бахмутском — совершал вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии возле нескольких поселков.

враг активных действий не вел, обстреливал районы населенных пунктов и вел воздушную разведку; на — также открывал огонь по ряду населенных пунктов; на — совершал вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии возле нескольких поселков. После отвода подразделений украинских войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское .

. На Южнобужском направлении сосредотачивается на удержании рубежей и обстреливает позиции ВСУ, чтобы истощить личный состав и разрушить фортификационные сооружения.

сосредотачивается на удержании рубежей и обстреливает позиции ВСУ, чтобы истощить личный состав и разрушить фортификационные сооружения. Чтобы сковать действия ВСУ российские военные проводят демонстративные действия в направлении населенного пункта Вершина. Недалеко от Павловки нанесли авиаудары вертолетами Ка-52 и Ми-24.

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В Генштабе рассказали, что личный состав армии РФ деморализован. Командование оккупационных войск под разными предлогами не предоставляет им обещанные «огромные» выплаты. Враг продолжает нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины.

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