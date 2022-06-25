Сводка Генштаба. ВСУ успешно отразили наступление РФ в Донецкой области, россияне закрепляются в Северодонецке

25 июня, 22:16
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Украинский военный возле Северодонецка, 19 июня 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинский военный возле Северодонецка, 19 июня 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия российских оккупантов в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Вражеские войска отошли.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 субботы, 25 июня.

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  • На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы на ротационной основе.
  • На Северском направлении оккупанты продолжают совершенствовать оборонные позиции в приграничных районах РФ и обстреляли из артиллерии украинские позиции возле Хреновки и Янжуловки Черниговской области.
  • На Слобожанском направлении они снабжают свои подразделения боеприпасами и восполняют потери, на Харьковском — обстреляли позиции ВСУ и объекты инфраструктуры ряда населенных пунктов.
  • На Славянском направлении украинские воины остановили попытку наступления оккупантов в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки. Вражеские войска отошли с потерями. В Донецком направлении РФ сосредоточивает основные усилия на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.
  • На Краматорском направлении враг активных действий не вел, обстреливал районы населенных пунктов и вел воздушную разведку; на Лисичанском — также открывал огонь по ряду населенных пунктов; на Бахмутском — совершал вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии возле нескольких поселков.
  • После отвода подразделений украинских войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское.
  • На Южнобужском направлении сосредотачивается на удержании рубежей и обстреливает позиции ВСУ, чтобы истощить личный состав и разрушить фортификационные сооружения.
  • Чтобы сковать действия ВСУ российские военные проводят демонстративные действия в направлении населенного пункта Вершина. Недалеко от Павловки нанесли авиаудары вертолетами Ка-52 и Ми-24.
Видео дня

В Генштабе рассказали, что личный состав армии РФ деморализован. Командование оккупационных войск под разными предлогами не предоставляет им обещанные «огромные» выплаты. Враг продолжает нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid04YW7ntENsRD6Tkz9ukbcogptwF6YSEV9M24U7btxHkBfcmaMGygrkfH3RqScUDPml
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Донецкая область Луганская область Генштаб Война России против Украины

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