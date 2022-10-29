Потери РФ в войне против Украины превысили отметку в 70 тысяч — Генштаб ВСУ 29 октября, 09:19 Российский триколор возле уничтоженного вражеского танка в освобожденном от оккупантов Изюме Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 70 250 своих солдат — из них 550 ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 29 октября, опубликовал Генштаб.

Кроме личного состава, общие потери противника за 248 дней полномасштабной войны ориентировочно составили:

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танков — 2659 (+19);

боевых бронированных машин — 5401 (+23);

артиллерийских систем — 1708 (+9);

РСЗО — 380 (+1);

средств ПВО — 195 (+3);

самолетов — 273 (+1);

вертолетов — 252 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1406 (+5);

крылатых ракет — 351 (+0);

кораблей — 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 4107 (+19);

специальной техники — 152 (+1).

Данные уточняются.

12 октября российский ресурс Важные истории со ссылкой на два источника в спецслужбах РФ сообщил, что безвозвратные потери российской армии в Украине могут составить более 90 тысяч человек.

16 октября командующий ОК Юг генерал-майор Андрей Ковальчук заявил, что соотношение украинских и российских потерь на юге Украины составляет около одного до шести с половиной. По его словам, критический предел соотношения потерь — один до восьми.

